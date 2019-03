Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Der Diskurs um die richtige Deutung der aktuellen Aufwärtsentwicklung an den Weltbörsen ist in vollem Gange, so Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak, Fondsmanager und Mitinvestoren von LOYS. Während ein Gedankenstrang das Ende der neuneinhalbjährigen Börsenhausse betone und von einer Baisse seit letztem Herbst spreche, gehe die alternative Argumentationslinie lediglich von einer starken Korrektur innerhalb des nach wie vor intakten langfristigen Börsenaufschwungs aus. ...

