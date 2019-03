Du hast sicher von der Razzia im Prager Büro der Kapsch Traffic Com AG gehört. Die tschechische Polizei verdächtigt Karel (Feix), er ist der Generaldirektor von Kapsch Traffic Com AG in Tschechien, und den Leiter der tschechischen Wettbewerbsbehörde Petr (Rafaj) der Korruption (lies hier nach). Offiziell hat Kapsch Traffic Com AG keinen blassen Schimmer, was Karel angelastet wird, sagt Kapsch-Sprecher ...

