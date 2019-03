Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 11.03.2019



(Nr. 086) Produktionsindex, Januar 2019 (Nr. 087) Arbeitskostenindex, 4. Quartal 2018 (Nr. 088) Außenhandel, Januar 2019 (Nr. 089) Beschäftigte und Umsatz im Handwerk, Jahr 2018



Dienstag, 12.03.2019 (Nr. 090) Schülerinnen und Schüler in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Schuljahr 2018/2019 (Nr. 11) Zahl der Woche: Personen ab 85 Jahren, Jahr 2017



Mittwoch, 13.03.2019 (Nr. 091) Insolvenzen, Jahr 2018 (Nr. 092) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), 4. Quartal 2018 (Nr. 093) Haltung von Legehennen, Jahr 2018 (Nr. 094) Speisepilzerhebung, Jahr 2018



Donnerstag, 14.03.2019 (Nr. 095) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2019 (Nr. 096) Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen, Februar 2019 (Nr. 097) Baugenehmigungen, Januar- Dezember 2018 (Nr. 098) Zum Equal Pay Day (18.03.2019): Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen (Gender Pay Gap), Jahr 2018 (Nr. 099) Ausbaugewerbe (Umsatz und Beschäftigte), 4. Quartal 2018



Freitag, 15.03.2019 (Nr. 100) Index der Großhandelspreise, Februar 2019 (Nr. 101) Gastgewerbeumsatz, Januar 2019 (Nr. 102) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), Januar 2019 (Nr. 103) Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldung), Jahr 2017



