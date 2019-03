Wien (www.anleihencheck.de) - Wie Tag und Nacht verliefen das Jahr 2018 und der Jahresbeginn 2019, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.Seien im letzten Jahr noch sehr viele Märkte negativ gewesen, so komme es seit dem Jahreswechsel zu einer breit angelegten Erholung. Aktien hätten schon jetzt eine Wertsteigerung erfahren, die für ein ganzes Jahr reiche. Aber auch die Anleihenmärkte würden tolle Erträge abwerfen, allen voran High Yield und Emerging Markets. Unternehmens- und Staatsanleihen lägen ebenfalls im Plus, wenn auch nicht so spektakulär. Schließlich seien darüber hinaus noch die Rohstoffe zu erwähnen: Gold, Rohöl und Kupfer seien allesamt angestiegen, zum Teil signifikant. Was sei passiert? Was stehe hinter dieser Entwicklung? ...

