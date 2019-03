Porsche verzeichnet weltweit bereits mehr als 20.000 Kaufinteressenten für sein erstes Elektro-Modell Taycan. Die potenziellen Kunden haben sich in eine Liste für ein Optionsprogramm eintragen lassen. Damit verbunden ist eine Anzahlung in Höhe von 2.500 Euro (in Europa). Vorbestellen lässt sich der Taycan noch nicht, aber das Kaufinteresse lässt sich an Registrierungen in besagtem Depositor-Programm ...

