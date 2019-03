Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hannover Rück nach endgültigen Zahlen von 128 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die endgültigen Zahlen zum vierten Quartal hätten den am 5. Februar veröffentlichten Eckdaten weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund der attraktiven Dividendenpolitik des Rückversicherers sei die Aktie gegen nachhaltige Kursrückgänge abgesichert./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 09:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 10:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008402215