Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Medigene nach Zahlen von 10,80 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatzseitig habe das Biotech-Unternehmen mit seinen Eckzahlen zum abgelaufenen Jahr unter seiner Erwartung, ergebnisseitig darüber gelegen, schrieb Analyst Stefan Röhle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen von ihm erwarteter höherer Ausgaben für Forschung & Entwicklung in diesem Jahr sowie der geänderten Bilanzierung passte Röhle seine Ergebnisschätzungen und damit auch das Kursziel an./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 09:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-08/12:17

ISIN: DE000A1X3W00