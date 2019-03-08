FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIROPACK TECHN. NAM. SF 5 CSSA CH0242606942
AB/FROM ONWARDS 08.03.2019 11:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AIROPACK TECHN. NAM. SF 5 CSSA CH0242606942
AB/FROM ONWARDS 08.03.2019 11:58 CET