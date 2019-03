marktEINBLICKE um 12: DAX - Konjunktursorgen als Stimmungskiller, Vonovia darf weiter jubeln

Konjunktursorgen drückten den DAX am Freitagmittag weiter in die Tiefe. Nachdem die EZB ein schwächeres Wachstum für die Eurozone in Aussicht gestellt hatte, sind es nun enttäuschende chinesische Konjunkturdaten, die für zusätzliche Verunsicherung unter Marktteilnehmern sorgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,6% 11.444 MDAX -0,5% 24.306 TecDAX -0,6% 2.608 SDAX -0,8% 10.666 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.288

Die Topwerte im DAX sind Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1), Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82) und E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Im Fall von Vonovia feiern Anleger erneut eine Ergebnissteigerung im Geschäftsjahr 2018 und einen deutlichen Dividendenanstieg beim Immobilienkonzern.

Den vollständigen Artikel lesen ...