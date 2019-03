EXCHANGE NOTICE 8 March 2019 SHARES REMOVAL FROM TRADING FROM NASDAQ FIRST NORTH FINLAND: FIT BIOTECH LTD FIT Biotech Ltd has applied for removal from trading of its shares from Nasdaq First North Finland. The shares of FIT Biotech Ltd will be listed for the last time on Friday 8 March 2019. Identifiers: Trading code: FITBIO ISIN code: FI4000148606 id: 109536 Last day of listing: 8 March 2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 8.3.2019 OSAKKEET OSAKKEEN POISTAMINEN KAUPANKÄYNNISTÄ NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALTA: FIT BIOTECH OY FIT Biotech Oy on hakenut osakkeidensa poistamista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalta. FIT Biotech Oy:n osakkeet ovat viimeisen kerran listalla perjantaina 8.3.2019. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: FITBIO ISIN koodi: FI4000148606 id: 109536 Viimeinen listauspäivä: 8.3.2019 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260