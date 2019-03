Eine Verkaufsempfehlung durch Mainfirst hat die Aktien des Autozulieferers Schaeffler am Freitag weiter unter Druck gesetzt. Zudem senkten einige weitere Analysehäuser ihre Kursziele. Die Papiere fielen zuletzt mehr als 3 Prozent. Damit knüpfte sie an ihre jüngsten Verluste an, nachdem der Kurs jüngst nach einem trüben Ausblick des Spezialist für Kupplungen, Getriebe und Wälzlager eingebrochen war. Der Konzern will nun sparen.

Nach Einschätzung des Mainfist-Analysten Alexander Wahl bleibt vorerst unklar, ob 2019 für Schaeffler den Tiefpunkt markiert. Das laufende Jahr werde für das Unternehmen aus Herzogenaurach das dritte in Folge mit einer rückläufigen Profitabilität im Autogeschäft sein, schrieb der Experte. Wahl befürchtet, dass das vom Management eingeläutete Effizienzprogramm, nicht genug sein könnte, um das Vertrauen der Investoren in die Aktie wiederherzustellen. Problematisch erscheinen dem Branchenexperten auch die fehlenden Mittelfristziele. "Das sorge für eine wenig vorhersagbare Entwicklung und mache aus Schaeffler eine "Zeig-Mir-erst-Deine-Zahlen"-Geschichte./tav/mis

ISIN DE000SHA0159

AXC0114 2019-03-08/13:03