Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat wie erwartet auf die starke Eintrübung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds reagiert und die Zinswende bis mindestens zum Jahresende 2019 verschoben, so die Analysten der Nord LB.Aus Sicht der Analysten werde der Einlagesatz frühestens ab Mitte 2020 angehoben. Die Währungshüter würden außerdem eine Neuauflage von günstigen Langfristkrediten ab September für die Geschäftsbanken in Angriff nehmen wollen, was insbesondere im wirtschaftlich schwachen Italien gern gesehen werden dürfte. Die EZB wolle zudem Einnahmen aus fällig werdenden Anleihen für längere Zeit nach dem Start von Zinserhöhungen reinvestieren. ...

