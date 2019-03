Hamburg (ots) - Bald ist es soweit! Die sehnsüchtig erwartete Bestseller-Verfilmung "After Passion" startet am 11. April 2019 in den deutschen Kinos. Bereits einen Tag vorher, am 10. April, gibt es bei CinemaxX die Preview von Anna Todds Romanverfilmung auf der großen Kinoleinwand. Die Tickets können sich alle Fans ab sofort an den CinemaxX Kinokassen und unter www.cinemaxx.de/bravopreview sichern.



Die von den Fans bereits heißersehnte Verfilmung des weltweiten Bestsellers von Anna Todd kommt am 11. April endlich in die deutschen Kinos. Bei CinemaxX gibt es bereits am Vortag die Preview des Films über die fesselnde Liebesgeschichte der unscheinbaren Tessa Young und des geheimnisvollen Hardin Scott.



Tipp: Mit dem Coupon aus dem BRAVO Magazin Nr. 08 (Erscheinungstermin 27. März 2019) gibt es 2 Euro Rabatt auf den regulären Ticketpreis.



Mehr zu "After Passion"



Tessa Young (Josephine Langford) ist ein braves Mädchen, wie es im Buche steht. Klug, wohlerzogen und mit klaren Plänen für die Zukunft. Als sie ans College kommt, lernt sie den Bad Boy Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) kennen, der sie wie magisch anzieht. Düster, unverschämt, unberechenbar und verdammt sexy - er verkörpert all das, was sie nicht sein will. Hals über Kopf verliebt sie sich und je mehr sie ihm verfällt, desto mehr wird ihr klar: Sie wird selbst nie wieder die sein, die sie einmal sein wollte.



