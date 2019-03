Von Allison Prang

NEW YORK (Dow Jones)--Der amerikanische Nutzfahrzeughersteller Navistar ist dank eines Umsatzsprungs von 28 Prozent in seinem ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach einem Nettoverlust von 73 Millionen US-Dollar sei nun wieder ein Gewinn von 11 Millionen Dollar erzielt worden, teilte das Unternehmen mit, an dem die Volkswagen-Nutzfahrzeugsparte Traton mit 16,6 Prozent beteiligt ist. Der Umsatz kletterte auf 2,43 Milliarden Dollar, während Analysten Navistar nur 2,19 Milliarden zugetraut hatten.

Mit dem Ergebnis je Aktie von 11 Cent verfehlte das Unternehmen allerdings die Prognosen der Experten, die 16 Cent erwartet hatten.

