Von der Messe Battery Japan kommen gute Nachrichten für Altech Chemicals. High Purity Alumina (HPA) findet eine immer stärkere Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien. Unterdessen hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Macquarie Bank unterzeichnet.

W-Scope setzt auf HPA

Battery Japan ist die weltweit führende Branchenmesse für wiederaufladbare Batterien. Sie findet alle sechs Monate abwechselnd in Tokio und Osaka statt. Jüngst war man wieder einmal in der japanischen Hauptstadt präsent, wo auch Altech Chemicals vertreten war. Das australische Unternehmen bringt gute Nachrichten von der Industriemesse mit. So konnte man sich mit etlichen HPA-Verarbeitern und Abnehmern treffen. Das Fazit: HPA findet immer mehr Verwendung in Batterien. Das zeigen beispielsweise die Quartalszahlen von W-Scope. Das japanische Unternehmen stellt Seperatoren für Lithium-Ionen-Batterien her. Aufgrund seiner Vorteile kommt High Purity Alumina (HPA) dabei immer mehr zur Anwendung, denn es reduziert die Brandgefahr. Im vierten Quartal 2018 wurde HPA bereits in mehr als der Hälfte der von W-Scope hergestellten Seperatoren eingesetzt. Im Durchschnitt der vier Quartale zuvor waren es nur 34 Prozent (siehe Graphik).

Autokonzerne treiben Nachfrage an

Die Nachfrage nach HPA dürfte weiter anziehen und der Treiber sind neben LED und Computerchips vor allem Elektroautos. Inzwischen hat jeder große Autokonzern seinen Weg und seine Ziele zur Transformation der Produktpalette vorgestellt. So gab Toyota das Ziel aus, ...

