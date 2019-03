DJ GEHEIM-Dossier enthüllt: Intel arbeitet am Projekt Codename King Salomon.

DGAP-Media / 2019-03-08 / 13:08 *GEHEIM-Dossier enthüllt:* *Intel arbeitet am Projekt Codename King Salomon. * *Kamera-Überwachung und interaktive Werbung kann Ihnen bis zu +420% Gewinn einbringen.* *VSBLTY (WKN: A2PD8P)* *Intel-Partner jetzt neu an der Börse!* *Schnelles Handeln ist gefragt*: Sie können die Aktien *um den Kurs der Erstnotiz* erwerben. Jetzt kurze Zeit für *unter 0,50 Euro* und Sie steigen bei einer potenziell explosiven Marktkapitalisierung von ca. 36 Mio. Euro in einen *Megatrend* ein. *Passfotoabgleich - Gesichtserkennung Echtzeitlösungen für den Einzelhandel.'* *Milliardenkonzerne wie Coca Cola sind aus dem Häuschen: Dank "King Salomon" erhalten sie zum ersten Mal in 100 Jahren Echtzeit-Feedback für ihre Werbekampagnen. * *+++ ACHTUNG: Kurs reagiert bereits auf Mega-News und zieht kräftig an+++* *+++Das waren wieder brandheiße News [1], die bei VSBLTY über die Ticker liefen+++* VSBLTY benennt 2 ehemalige FBI-Agenten und einen Retail Marketing Experten ins Advisory Board VSBLTY sorgt kurz nach dem IPO bereits für einen Paukenschlag. Das Unternehmen hat Jeffrey S. Muller, Jim DiOrio und C. Patrick Kroc in den neuen Beirat des Unternehmens gewählt. Alle drei sind einzigartig erfahrene Führungskräfte. Muller ist Präsident und CEO von Muller Group International, DiOrio ist Präsident und CEO von J3 Global, Inc. und Kroc ist der ehemalige Executive Vice President von *News America Marketing (NAM),* einer Division der *News Corporation.* *Jahrzehntelange Expertise ist der Key Factor* Diese News sind der helle Wahnsinn, denn sowohl für die Konsumlösung als auch für die Security Lösung sind diese drei Personalien ein Schlüsselfaktor. Die Türen dürften VSBLTY nunmehr nur noch so offenstehen. Patrick Kroc hatte eine 18-jährige Karriere bei NAM und ist Experte für Einzelhandelsmedien und Marketing und hat eine über 3.000 Mitarbeiter starke Abteilung geleitet. Während Jeff Muller und Jim DiOrio, beide ehemalige FBI-Spezialagenten mit langjähriger Erfahrung in der strategischen Risikobewertung für Regierungsbehörden und Unternehmen sind. Muller ist ein erfahrener Profi mit über 30 Jahren Erfahrungen in militärischer Führung (Navy), Bundespolizeioperationen (FBI) und nationaler Sicherheit/ Antiterrorismus/Waffen der Massenvernichtungsprogrammentwicklung und -implementierung (White House). Auch in Europa ist Muller kein Unbekannter. Er entwickelte und leitete das INTERPOL WMD-Programm für die 190 Mitgliedsländer und verfügt über umfangreiche nationale und internationale Erfahrungen mit Streitkräften, Polizeidiensten, nationalen Sicherheitsbehörden und Nachrichtendiensten. Weitere Meldungen, über Aufträge in *Mexiko, EU, Südafrika (ONYX - Sicherheits- und Kommunikationslösung mit Fahrstuhlmonitoren und Kamera), USA* bei Regierungen und teils Konzernen, die seit dem Börsenstart nun in Wellen veröffentlicht werden, sprechen für eine *sofortige*rasante Aufwärtsentwicklung der Aktie. *Philadelphia 5. März 2019* - VSBLTY Group Technologies Corp. ein führendes Software- und Technologieunternehmen im Einzelhandel, das Publikumsmessungen und KI-Lösungen anbietet, wird mit *News America Marketing* zusammenarbeiten. Das in New York ansässige Unternehmen News America Marketing (NAM) bietet Verbrauchern, Markenvermarktern und Einzelhändlern umfassende *In-Store-Media-Optionen* in mehr als *55.000 Einzelhandelsgeschäften *in den USA und Kanada. Liebe Leser, *Ad-Tech* heißt das neue Zauberwort. Nach Recherchen von Luma Partners und Debi wurden in diesem Sektor vorletztes Jahr *Fusionen und Übernahmen* über *272 Milliarden Dollar* abgewickelt, während der Sektor bei der Marktkapitalisierung *8 Milliarden Dollar* zulegte. Im Online-Segment hat sich *Alphabet* mit *Google* als Branchenprimus etabliert. Klar, denn im Internet sieht der Werbetreibende sofort, ob seine Kampagne ein Erfolg ist. Sei es durch Klicks oder Bestellungen. Dass was online schon funktioniert, erobert nun den Offline-Sektor. Im Offline-Bereich, bei den typischen Werbeplakaten und Anzeigen muss er sich auf sehr vage Schätzungen verlassen und bekommt keinerlei Feedback, ob die Werbung überhaupt beachtet wird. *Wie das funktioniert, haben wir live in den USA für Sie getestet: * Sie kommen in den Supermarkt und werden am Eingang von einem freundlichen Bildschirm empfangen, der Sie längst persönlich kennt. Nebenbei wird jeder Kunde, der mit der Gesichtserkennung erfasst wurde, mit einer Anti-Terror-Datenbank und der internen Liste für Ladendiebe verglichen. Ihr Kühlschrank teilte Ihrem Handy über die digitale Einkaufsliste mit, dass das Bier ausgegangen ist. Am Getränkeschrank vorbei, bemerken Sie, dass dort auf einem Monitor, der in das Kühlregal integriert wurde "zufällig" die Werbung für Ihre Lieblings-Biermarke läuft, das es heute, wie es der "Zufall" will, auch noch im Sonderangebot gibt. Das ist nicht er Anfang eines Science-Fiction Romans, sondern jetzt schon Realität. Sie können uns glauben. In den USA steht der Einzelhandel Kopf und *giert nach genau solchen revolutionären Ideen*, um Amazon den Kampf anzusagen. 2019 soll das Jahr sein, indem solche Technologien im breiten Markt Einzug halten. Das Unternehmen, das diesen revolutionären Sprung in die Zukunft ermöglicht, ist erst seit wenigen Tagen börsennotiert. *VSBLTY (ISIN: CA91834N1006)*, ist ein großer Profiteur dieses Trends. Die Zusammenarbeit mit dem Megakonzern Intel sorgt für enorme Bekanntheit und errichtet Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten. *VSBLTY Corp. (ISIN: CA91834N1006/ CSE: VSBY)* *Ein digitales, interaktives Werbedisplay, das Emotionen und Reaktionen der Betrachter erfassen kann. * VSBLTY entwickelte ein "*Proactive Digital Display*" in Form eines transparenten, interaktiven Glaspaneels mit animierter Grafik, die überall aufgestellt werden können wie in den Gängen bei *Walmart* oder *Walgreens* und auf Kühltüren im Supermarkt. *Exklusivpartner Intel sorgt für Bekanntheit* Auf der Fachmesse NRF 2018, Nordamerikas größter Einzelhandelsmesse, zeigte der Tech-Konzern *Intel* unter dem Code-Namen "*King Salomon*" intelligente Displays, die mit der *VSBLTY* Software ausgestattet waren. VSBLTY ist aktuell sogar *exklusiver Partner* *von Intel* für diese Implementationen und Entwicklungen. Die Zusammenarbeit mit einem Megakonzern wie Intel sorgt für enorme Bekanntheit und errichtet Markteintrittsbarrieren für Konkurrenten. *Investment Highlights:* *- *Sie investieren bei *VSBLTY* in die Aktie, *kurz nach dem IPO*, gleichzeitig mit dem *kommerziellen Roll-Out*, der Anlegern in der Startphase erhebliche Wachstumschancen ermöglicht. Der Schlüssel liegt in einer *hohen Konvertierungsquote* von namhaften Kunden, nicht selten Großkonzernen, die eine *Pilotphase abgeschlossen* haben und nun "*heiß sind*", die neuen Funktionalitäten im realen Geschäftsleben zu verwenden. _- _*VSBLTY* hat bereits vom Start an mit *Weltkonzernen* wie Intel oder Rite Aid auf der gleichen Ebene zusammengearbeitet und mit diesen bereits viele Tests im Rahmen einer ausgeprägten Pilotphase abgeschlossen. Die weltbekannten Namen und Marken suchen händeringend nach *Softwarepaketen*, die ihnen den Weg in die *Industrie 4.0 und die IoT-Vernetzung* aller Geschäftsbereiche ebnet. Der Zuspruch, den VSBLTY erfährt, ist einzigartig. _- _Man konzentriert sich ausschließlich auf *Analyse- und Erkennungs-Software*, nicht auf Hardware. Dadurch wird das Unternehmen von großen Display-Produzenten nicht als Konkurrent wahrgenommen, sondern als Partner. Auch *hunderte Lösungsanbieter* im Digital-Display-Marketing können die *Kamera-Software* als Technologie lizenzieren und ihren Kunden maßgeschneidert anbieten. *Interaktive Werbedisplays finden immer mehr Verbreitung* An dieser Stelle setzt *VSBLTY* mit seiner Software an, die aus einem "dummen Display" ein "schlaues, interaktives Produkt" zaubert. Die Arbeit, welche die zugrunde liegende *VSBLTY* Software verrichtet, ist hochkomplex und löst eines der größten Probleme, die dem Einzelhandel zurzeit schwere Sorgen bereiten. Erstmals wird der Offline-Werbemarkt, also die traditionelle Outdoor-Werbung, mit ihren Plakaten und Schildern in der Lage sein, die *Effektivität der Kampagnen in Echtzeit zu analysieren* und auf Wunsch mit dem Betrachter zu *interagieren.* Durch die integrierte *Gesichts- und Objekter-kennung* kann VSBLTY auch noch unter Sicherheitsaspekten äußerst interessant werden. Und Sicherheit ist ein Thema, was derzeit an den nordamerikanischen Börsen hoch gehandelt wird. Dazu später mehr.. Das Marktpotenzial ist laut dem sehr spannenden Artikel von i-Scoop gewaltig und besitzt heute schon ein Volumen von 6 Mrd. US$. Er wächst bis 2024 über 10 Mrd. US$ und bis 2029 auf 29 Mrd. US$. *Mit der VSBLTY Software werden die Werbedisplays intelligent und interaktiv. So könnte praktisch jedes Display Verbraucher-Interaktions- und volle IoT-Funktionalität erhalten.* *Kamera-Sicherheitssysteme* In erster Linie denken Sie bei den Digitaldisplays sicher an Outdoor und Indoor Werbung. Dieses Geschäft entwickelt sich bei VSBLTY sehr stark. Durch seine Facial Analytics Funktionen erkennt der Algorithmus positive oder negative Emotionen des Display-Betrachters und kategorisiert sie in

männlich/weiblich, Alter, etc. Mit Hilfe einer *Gesichtserkennungsfunktion* können sehr zuverlässige Abgleiche mit verschiedenen Datenbanken erfolgen und mit der *Objekterkennungsfunktion* kann die Software feststellen, was der Konsument in der Hand hält, zum Beispiel eine *Cola-Dose* oder eine *Waffe (!)*. Kriminelle würden so in Zukunft schon bei der Betrachtung eines Displays identifiziert und das Sicherheitspersonal alarmiert. Das können gewöhnliche Ladendiebe oder aber auch Terroristen sein. Schon heute arbeiten Polizei und Sicherheitsdienste mit Überwachungskameras (*CCTV*). Doch diese sind oft an der Decke angebracht und die "Kriminellen" wissen sich mit Baseball-Kappen oder Ähnlichem zu schützen. Außerdem ist die Identifikation von Personen aus dieser Perspektive schwierig und die Fehlerquote hoch. Bei einem Werbedisplay gucken Betrachter direkt in die Kamera, was die fehlerfreie Identifikation erleichtert. Das Geschäftsmodell ist nicht nur eine Idee, sondern wird ebenfalls schon heute verwendet. VSBLTY bietet nämlich bereits ein Produkt, das für öffentliche Veranstaltungen eingesetzt wird. *Explosives Wachstum bei maximaler Skalierbarkeit* Vielleicht fragen Sie sich, wie ein VSBLTY den Milliardenmarkt für digitale Displays erobern will? Der Clou ist, dass das Unternehmen selbst keine Displays produzieren muss, sondern von den *Software-Lizenzeinnahmen* lebt. Jedes Display, das über eine Kamera verfügt, kann die intelligenten Funktionalitäten von VSBLTY installieren. Wenn VSBLTY erst mal *die Standardlösung* ist, dann wird es die Konkurrenz schwer haben, in diesen Markt einzudringen. Ein *Vorsprung*, der nicht von heute auf morgen einzuholen ist. *Das schafft unglaubliche Kurs- und Bewertungspotenziale.* *- *Je nach Funktionsumfang wird VSBLTY monatliche Lizenzgebühren von 50-150 US$ pro Plattform erhalten. - Richtig profitabel wird das Geschäft durch den *ausgehandelten Umsatzanteil*, der für die Dauer einer Werbekampagne ausbezahlt wird. Diese Kampagnen wiederum werden von den Marken wie z.B. Pfizer oder Coca-Cola gesponsort, die Werbezeit auf dem Display mieten. Für ein beworbenes Produkt gehen dann bspw. 25% an den Einzelhändler, 50% an den *Medienpartner*, dem die Displays im Shop gehören und der ähnlich wie ein "Vermieter" vorgeht, und 25% teilen sich schließlich der Hard- und Softwareanbieter. Also fließen 12,5% an den Displayhersteller, welcher wiederum den Löwenanteil der Investition trägt und 12,5% an VSBLTY. *Das ist ein Geschäftsmodell, wie es Google entwickelt hat. Nur eben in der realen Welt!* VSBLTY erreicht so von Anfang an *starke Cashflows* sowie eine *enorme* *Skalierbarkeit*. Vielleicht erinnern Sie sich, wie Apple einst der Durchbruch beim iPhone gelang. Auch Apple lizenzierte die Software von Firmen wie z.B. *Synaptics*, deren Aktienkurs danach von 5 US$ auf 100 US$ stieg und aus Synaptics einen Milliardenkonzern machte. Viele Jahre hatte Synaptics quasi ein *Steuersoftware-Monopol für die Bedienung von Smartphones*. Ähnlich ist das bei VSBLTY, nur steht der Kurs heute nicht bei 100, ja nicht mal bei 5, sondern erst bei 0,35 US$. Obwohl die Aktie bei fast 0 anfängt, startet das Unternehmen selbst nicht bei 0. - *16 erfolgreiche Pilotprojekte liefern Basis für die Kommerzialisierung* VSBLTY hat in den letzten zwei Jahren *16 Pilotprojekte* mit Einzelhandels- und Veranstaltungspartnern durchgeführt und ist nun bereit, die Früchte seiner Arbeit zu ernten. Mit einem Einzelhandelsgiganten *arbeitet* *VSBLTY* am Geschäft der Zukunft. Konzerne wie Walmart wollen durch solche Initiativen zum *gefährlichsten Amazon-Jäger* werden und können aufgrund der enormen Zahl an Märkten hervorragend die *On- und Offline-Welt* verbinden. *TOP Management für den Aufbau explosiv wachsender Unternehmen* *Jay Hutton* (CEO und Mitgründer) leitete die Einführung von elektronischen Zahlungsoptionen für die *13.000 New York City Taxis*. Auf den Displays zur Zahlung werden auch lokale Nachrichten, Wetter und Werbung angezeigt. *Tim Huckaby* (CTO und Mitgründer) ist ein 25-jähriger *Veteran von Microsoft*. Tims Technologie ist in den USA bekannt aus John Kings "*Magic Wall*", die in der Wahlnacht für CNN Informationen zeigt. Er gilt in Fachkreisen als Pionier der "*Smart Client Revolution*". *Linda Rosanio* (COO und Mitgründerin) leitet das operative Geschäft und hat bereits eine eigene Marketingagentur aufgebaut mit 200 Mitarbeitern und 80 Mio. US$ Jahresumsatz. *Welche Bewertung könnte VSBLTY haben?* *Ein Kurspotenzial von +420%* *Die Börsenwerte für Übernahmen im Ad-Tech-Sektor liegen beim 10-fachen Umsatz* Für innovative Werbetechnologien bezahlen große Tech- und Werbekonzerne hohe Prämien. In den letzten Jahren wurden im Schnitt mehr als *10X-Umsatz* für erfolgreiche Unternehmen auf den Tisch gelegt. *Für VSBLTY bedeutet das*: Sobald nur ein paar Deals in trockene Tüchern sind, die zusammen möglicherweise einen wiederkehrenden Jahresumsatz von *20 Mio. CA$* erreichen, sollte der Börsenwert auf >200 Mio. oder 2,60 CA$ pro Aktie steigen. Auf Basis der bestehenden *Sales Pipeline, die im zweistelligen Millionenbereich* liegt und engen Industriekontakten zu vielen *Fortune 100* Unternehmen, halten wir eine Erfolgsstory für hochwahrscheinlich. *Sicherheits-Aktien werden stark bewertet* Anleger sollten sich auch mit den Bewertungen im *Sicherheitssektor* befassen. Einem wichtigen Geschäftsbereich. Hier ist VSBLTY im Vergleich mit anderen börsennotierten "*Sicherheits-Aktien*" wohl deutlich unterbewertet. Die an der kanadischen Börse notierte *Patriot One Technology *besitzt eine *Marktkapitalisierung von 206 Mio. CA$*. Patriot One entwickelte als *einziges kommerzielles Produkt* einen "Mikrowellen-Scanner", der die Identifikation von gefährlichen Objekten wie Waffen ermöglicht. Im Endergebnis ist das ähnlich wie die *Objekterkennung* von *VSBLTY* per *Kamera*, die zusätzlich eine *ID-Erkennung* und den Echtzeitabgleich mit Datenbanken ermöglicht. Da Patriot One seit der Pilotphase an der Börse notiert, ist ein Vergleich mit VSBLTY zulässig. Wir konnten uns nach intensiven Gesprächen mit dem Management beider Firmen und Branchenexperten davon überzeugen, dass VSBLTY eine wettbewerbsfähige Lösung bietet, die viel mehr kann, als nur "Scannen". *Der Chart steht vor einer Kursexplosion: Beachten Sie - Niemand sonst kennt die Aktie, da Sie erst seit ein paar Tagen an der Börse notiert.* Warten Sie darum nicht zu lange auf News, sondern spekulieren Sie lieber vorab auf die baldigen News, indem Sie die Aktie jetzt frühzeitig, in den Aufwärtstrend hinein kaufen. 