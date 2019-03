Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 nach Jahreszahlen mit "Halten" und einem fairen Wert von 16 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Kennziffern des Medienkonzerns seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der mittelfristige Ausblick sei jedoch zu optimistisch./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2019 / 11:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / 11:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-08/13:41

ISIN: DE000PSM7770