Goldcorp Inc., Yamana Gold Inc. und Glencore International AG gaben gestern bekannt, dass sie eine Eingliederungsvereinbarung geschlossen haben. In deren Rahmen soll das Agua-Rica-Projekt mithilfe der existierenden Infrastruktur und Anlagen von Mineral Alumbrera Limited entwickelt und geführt werden. Diese Anlagen befinden sich in der Provinz Catamarca in Argentinien.



Diese Vereinbarung stellt einen Schritt in Richtung Optimierung von Agua Rica dar. Die Infrastruktur von Alumbrera präsentiert eine einzigartige Gelegenheit, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, während die Komplexität sowie Umweltbelastung des Projekts reduziert werden.



Yamana wird 56,25%, Glencore 25,00% und Goldcorp 18,75% des Projektes besitzen.



