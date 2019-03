München (ots) -



- National Geographic Expeditions geht neue mehrjährige

strategische Partnerschaft mit innovativem Reiseveranstalter

itravel ein

- 30 exklusive National Geographic Expeditions Kleingruppenreisen

mit Experten von itravel in 2019 buchbar

- Ein Teil der Erlöse aus allen Reisen geht an die National

Geographic Society und unterstützt somit weltweit wichtige

Wissenschaftsprojekte in Forschung, Naturschutz und Bildung



National Geographic, eine der renommiertesten Medienmarken der

Welt, führt mit National Geographic Expeditions erstmals ein

Reiseprodukt in den deutschsprachigen Markt ein. Durch eine neue

strategische Partnerschaft mit dem deutschen Reiseveranstalter

itravel werden sechs neue, exklusive National Geographic Expeditions

Reisen angeboten. Bis Ende des Jahres sollen weitere 24 exklusive

Kleingruppenreisen folgen. Die Produkteinführung liegt dem

strategischen Wachstumsplan von National Geographic Expeditions

zugrunde und folgt auf die bisherige Expansion in Großbritannien, den

Niederlanden, Italien, Frankreich und Spanien.



National Geographic Expeditions, ein Premium-Anbieter für

Reiseerlebnisse, verkörpert die Werte von National Geographic indem

er die Themen Abenteuer, Naturschutz und Bildung in den Vordergrund

stellt. National Geographic Expeditions bietet die einzigartige

Möglichkeit, auf die Erfahrung und das Fachwissen von National

Geographic und deren Experten zurückgreifen zu können und damit

Reisen zu Erlebnissen zu machen. Ein Teil der Erlöse aus allen

National Geographic Expeditions Reisen geht an die gemeinnützige

National Geographic Society und ihre Mission, den Planeten zu

erkunden und zu schützen. Durch diese Erlöse werden jedes Jahr

Forscher und Entdecker auf der ganzen Welt bei ihrem Vorhaben

gefördert, Arten und Ökosysteme zu erhalten, Kulturen zu schützen und

sich für ein besseres Verständnis für unseren Planeten und seine

Bewohner einzusetzen.



Roman Karz, General Manager National Geographic Partners

Deutschland: "Reisen ist eine natürliche Erweiterung unserer

angeborenen Neugierde hier bei National Geographic. Wenn man andere

Orte und andere Menschen aus erster Hand sehen und erleben kann,

erhält man unumgänglich ein umfassenderes Bild von unserer Welt. Wir

freuen uns sehr, itravel in unserer National Geographic Familie

willkommen zu heißen. Die langjährige Erfahrung von National

Geographic in der Erforschung unserer Erde, kombiniert mit der

Expertise von itravel hinsichtlich maßgeschneiderter Reisen,

garantiert unvergessliche Erlebnisse."



Axel Schmiegelow, Geschäftsführer itravel, ergänzt: "Seit mehr als

130 Jahren steht National Geographic für die Erkundung der Vielfalt

unseres Planeten. Für itravel ist es die größte Ehre und Bestätigung

unserer Unternehmensausrichtung, zum Veranstalter der National

Geographic Expeditions auserwählt worden zu sein. Für mich persönlich

und unser Team, die wir schon als Kinder Stunden damit verbrachten,

National Geographic Reportagen zu lesen, die die Wunder der Welt vom

Amazonas bis zum Pazifik erlebbar machten, wird mit der

Zusammenarbeit ein Traum wahr."



Aufbauend auf dem National Geographic Erbe legen die neu

konzipierten Expeditionen ihren Fokus auf Kleingruppenreisen mit

einem Experten. Ein Experte oder Fotograf begleitet jede Reisegruppe,

teilt sein Wissen und seine Leidenschaft für eine spezifische Region

und macht damit jede Reiseerfahrung bereichernd und unvergesslich.

Die Partnerschaft startet mit sechs neuen Reisen nach Island,

Südafrika, Kenia, Malaysia und Borneo, Peru und Australien.



Die Reisen können über den deutschen Reiseanbieter itravel gebucht

und in lokaler Währung bezahlt werden. Erste Informationen zu den

Reisen erhalten Sie unter: https://info.itravel.de/registrierung-nati

onal-geographic-expeditions.



Zu den Reiserouten und Erlebnissen zählen unter anderem

Löwenbeobachtungen in Südafrika, das Untersuchen alter Ruinen in Peru

oder das Fotografieren von Vulkanen in Island.



Neu im Team von National Geographic Expeditions ist außerdem

Britta Glasemann. Sie übernimmt die Position als Produkt- und

Marketingmanagerin und ist von München aus sowohl für die

kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios von National

Geographic Expeditions in der DACH-Region als auch für gemeinsame

Marketingmaßnahmen für die deutschsprachige Zielgruppe

verantwortlich.



National Geographic Expeditions wurde 1999 ins Leben gerufen und

bietet mittlerweile jedes Jahr Hunderte von Reisen an. Seit nunmehr

130 Jahren erforscht die National Geographic Society unsere Erde und

erzählt dabei packende Geschichten. Darauf basierend bietet National

Geographic Expeditions eine breite Palette einzigartiger

Reiseerlebnisse, darunter Expeditions-Kreuzfahrten, Reisen im

Privatjet, Kleingruppenreisen und private Touren sowie ein Angebot

von luxuriösen und nachhaltigen Lodges. Für über 80 Länder auf allen

sieben Kontinenten stehen Reiseangebote zur Verfügung, von den

tropischen Atollen in Französisch-Polynesien bis zu den Gipfeln

Nepals und der Eiswelt der Arktis.





