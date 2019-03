Linz (www.anleihencheck.de) - Keine Überraschungen gab es anlässlich der gestrigen EZB-Sitzung zu vermelden, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während die US-Notenbank FED ihre Zinsen schrittweise angehoben habe, rücke eine Zinswende in Europa weiter in die Zukunft. Die EZB halte an ihrer lockeren Geldpolitik fest, der Leitzins bleibe bei 0,00% (seit mittlerweile März 2016), der Overnight-Strafzins für Banken, die Geld zur EZB legen würden, bleibe bei -0,40%. Viele europäischen Konjunkturdaten hätten sich teilweise deutlich eingetrübt und würden auf eine Abschwächung der Wirtschaft hindeuten. Die meisten Forschungsinstitute hätten ihre Prognosen zurückgenommen. Dazu kämen weltweite Handelsstreitigkeiten und die Brexitunsicherheiten. Der EZB-Rat gehe deshalb davon aus, dass der Leitzins zumindest bis Ende 2019 bei Null bleiben werde. Eine entsprechende Reaktion habe unmittelbar der Euro geliefert, der zum US-Dollar verloren habe und im Low kurzfristig bis 1,1174 abgeschwächt habe. Derzeit notiere die Gemeinschaftswährung um 1,1200. (08.03.2019/alc/a/a) ...

