Wien (www.fondscheck.de) - Die ins Straucheln geratene Fondsgesellschaft GAM Investments baut ihren Vertrieb für Deutschland um, so die Experten von "FONDS professionell".Christopher Hönig rücke zum alleinigen Leiter des Vertriebs sowohl für institutionelle wie auch für Wholesale-Kunden auf, habe das Schweizer Haus mitgeteilt. Er übernehme damit zusätzlich die Aufgaben von Jürgen Florack, der per Ende März das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlasse. Hönig arbeite seit 2011 für GAM. Im Jahr 2015 habe er die Verantwortung für den Wholesale-Vertrieb in Deutschland übernommen. Hönig berichte wie bisher an Daniel Durrer, Leiter Vertrieb Kontinentaleuropa bei GAM. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...