Bonn (pta013/08.03.2019/14:00) - Suzanne Kemperdick verstärkt seit Anfang Februar das Team der unabhängigen Vermögensverwaltung Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung am Standort Bonn. Die Bankkauffrau und Betriebswirtin war zuvor neun Jahre lang als Abteilungsdirektorin und Vermögensberaterin Private Banking bei einer Kölner Privatbank tätig. Sie unterstützt das Bonner Team der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung in der Betreuung privater und institutioneller Kunden.



Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung, erläutert: "Wir freuen uns, mit Frau Kemperdick eine erfahrene Kundenbetreuerin zur Ansprache und Betreuung unserer Mandate gewonnen zu haben."



Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung mit Sitz in Bonn, Bremen, Berlin und Hamburg, eine Tochter der Murphy&Spitz Green Capital AG (WKN: A0KPM6), ist seit 1999 auf nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien spezialisiert. Sie bietet Privatkunden bundesweit individuelle Finanzportfolioverwaltung unter Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut die unabhängige Vermögensverwaltung im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate. https://www.murphyandspitz.de



Aussender: Murphy&Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Adresse: Weberstraße 75, 53113 Bonn Land: Deutschland Ansprechpartner: Sandra Murphy Tel.: +49 228 243911-14 E-Mail: presse@greencapital.de Website: www.greencapital.de



ISIN(s): DE000A0KPM66 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



