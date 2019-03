Auch wenn Gold und Silber heute fester in den Tag starten, so befinden sich die Edelmetalle weiterhin in der Konsolidierung. Allerdings stehen die Chancen sowohl bei Gold und Silber gut, dass sich das schon bald ändert. Beide Edelmetalle haben mittlerweile unsere Zielzonen erreicht - Silber etwas deutlicher als Gold. Jetzt haben die Bullen die Chance, das Blatt wieder zu ihren Gunsten zu wenden.

