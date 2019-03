Pressemitteilung der PNE AG:

Windenergie-Pionier feiert 20-jähriges Börsenjubiläum

- Börsengang als Grundstein der positiven Unternehmensentwicklung

- Neue Strategieausrichtung "Scale Up" zeigt Wirkung

- Internationale Geschäftserweiterung geht voran

- Erneuerbare Energien sind Basis des Erfolgs

Die PNE AG feiert in diesen Tagen das 20-jährige Jubiläum ihres Börsengangs. Vor über 20 Jahren ging das Unternehmen als "Plambeck Neue Energien AG" an die Börse und legte damit den Grundstein für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Heute steht die Marke PNE für "Pure New Energy" und beschreibt damit das innovative und breite Geschäftsmodell in allen Bereichen der Erneuerbaren Energien.

"Wir haben uns von einem Windkraftpionier zu einem Full Service Anbieter von Erneuerbaren Energien entwickelt. Von Windkraft über Photovoltaik bis hin zu Wasserstoffapplikationen und der Speicherung von gewonnener Energie decken ...

