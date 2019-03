Die Notierungen von Continental (Conti) gehen schwächer in den Freitag und verlieren am letzten Handelstag der Woche knapp 2,6 Prozent an Wert. Der langfristige Trend zeigt klar nach unten; die fallende 200-Tagelinie zeugt davon. Damit könnte die Erholung seit Jahresbeginn bereits beendet sein. Warum die Notierungen gefährdet bleiben; wo die...

