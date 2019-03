Der weltweite Marktführer für Metalldetektor-Technologie zeigt auf der internationalen Handelsmesse seine neusten Produkte.



Cork, Irland (ots/PRNewswire) - Minelab präsentiert seine neuste Metalldetektor-Technologie auf der Handelsmesse IWA OutdoorClassics (Halle 6/Stand 6-217) in Nürnberg vom 8. bis 11. März.



Am Stand von Minelab werden Produkte für die unterschiedlichsten Stufen der Metallortung zu sehen sein; vom neu erschienenen GO-FIND 11, einem kostengünstigen Detektor für Sondengänger aller Altersstufen, bis hin zu den Bestsellern EXCALIBUR II und CTX 3030, beide außergewöhnliche Hochleistungsdetektoren für die Schatzsuche. Minelab präsentiert außerdem einen seiner neusten Metalldetektoren: den EQU|NOX 800.



"Der EQU|NOX 800 ist einer der besten Metalldetektoren auf dem Markt, um Patronenhülsen, Messer, Waffen, Schmuck, Münzen und kleine Metallfragmente zu finden. Er ist bis auf 3 Meter Tiefe wasserdicht, hat eine hohe Bergungsgeschwindigkeit und ist für alle Zielarten und Bodenverhältnisse geeignet", betont Michelle Meyers, Leiterin für Global Marketing.



Alle Produkte von Minelab sind über das weltweite Händlernetzwerk des Unternehmens erhältlich.



"Im Laufe der vergangenen 35 Jahre hat sich Minelab zum globalen Marktführer für Metalldetektor-Technologie entwickelt und wird von Spitzenstreitkräften, Archäologen und Outdoor-Sportlern gleichermaßen als zuverlässiger Partner geschätzt", so Ben Harvey, Executive Vice President, General Manager für Amerika, Europa und Russland. "Wir freuen uns sehr darüber, zum 45. Jubiläum der IWA dort erneut teilzunehmen."



Seit 1974 gilt die IWA OutdoorClassics als weltweit führende Messe für Jagd, Schießsport, Outdoor-Equipment sowie zivile und offizielle Sicherheitsanwendungen.



INFORMATIONEN ZU MINELAB:



Minelab ist ein vielfach ausgezeichnetes australisches Unternehmen, das erfolgreich die Weltmärkte erobert hat und heute in seinen primären Geschäftsbereichen eine globale Führungsrolle einnimmt. Das auf fortschrittliche Elektroniktechnologien spezialisierte Unternehmen ist in Mawson Lakes in Südaustralien ansässig und verfügt über regionale Niederlassungen in Cork, Irland, Dubai, VAE, Chicago, USA, und Itajai, Brasilien. Seit der Firmengründung im Jahr 1985 ist Minelab ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Metalldetektor-Technologien für Goldsuche, Schatzsuche und Minenräumung. Durch das Engagement des Unternehmens für Forschung und Entwicklung sowie innovatives Design ist Minelab heute zu einem bedeutenden, weltweit tätigen Hersteller von Handheld-Produkten für die Metalldetektion geworden. In den vergangenen 30 Jahren hat Minelab mehr innovative und praktische Technologie auf den Markt gebracht als jeder seiner Mitbewerber und hat die Metalldetektor-Branche dadurch auf ein neues Leistungsniveau gehoben. Minelab ist ein Unternehmen der Codan Limited. Weitere Informationen über Minelab erhalten Sie unter minelab.com.



