Linz (www.anleihencheck.de) - In ihrer Sitzung vom Mittwoch hat die Polnische Zentralbank (NBP) - wie allgemein erwartet - nichts wirklich Neues in Punkto Geldpolitik verlautbart, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Wie bereits bekannt sei, habe Polen für das erste Halbjahr 2019 ein Konjunkturpaket in der Höhe von 40 Mrd. Zloty verabschiedet. Vor diesem Hintergrund habe die NBP Polnische Nationalbank die Wachstumsprognose für 2019 von 3,60% auf 4,00% erhöht. Auch die Vorschau auf 2020 sei angehoben worden, und zwar von 2,30% auf 3,70%. Einzig das Inflationsziel werde bei weitem nicht erreicht. Die bisherige Inflationsprognose sei seitens der NBP deshalb von 3,30% auf 1,70% reduziert worden. (08.03.2019/alc/a/a) ...

