Ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht am Freitag verstärkt die Furcht der Anleger vor einem Konjunkturabschwung und drückt auf die Stimmung an den US-Börsen. Der Future auf den Dow Jones signalisiert einen Verlust in der Eröffnungsphase von rund 200 Punkten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

