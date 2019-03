Derzeit stehen die großen Goldproduzenten ganz im Zeichen der Pokerpartie zwischen Barrick Gold und Newmont Mining. Kommt es zur Übernahme von Newmont? Kann Newmont Goldcorp übernehmen oder funkt Barrick dazwischen? Kommt es womöglich zu einem Joint Venture in Nevada? All das sind Fragen, die in den kommenden Monaten geklärt werden. Doch die lange vernachlässigte Minenbranche könnte auch so vor einem Comeback stehen.

