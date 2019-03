Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-08 / 14:56 *Pressemitteilung * *Baker Steel Capital Managers LLP* *8. März 2019 - Fondslaunch: BAKERSTEEL Electrum Fund* ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG *Baker Steel lanciert Europas ersten UCITS Minenfonds mit Fokus auf Edel- und Spezialmetallen* Baker Steel Capital Managers LLP ("Baker Steel") freut sich, die Auflegung des BAKERSTEEL Electrum Fund ("Electrum Fund"), ISIN: LU1923360744, am 11. März 2019 bekannt zu geben. Der Electrum Fund ist ein Teilfonds der BAKERSTEEL Global Funds SICAV mit Sitz in Luxemburg und wird vom Team erfahrener Minenaktieninvestoren von Baker Steel geleitet. Das Anlageziel des BAKERSTEEL Electrum Fund ist die Erzielung überlegener risikobereinigter Renditen für Anleger durch das Engagement in fokussierten Bereichen von edlen und unedlen Metallen des Minensektors, darunter Batterietechnologie, erneuerbare Energien und andere Spezialmetalle, aber auch traditionelle Edelmetalle. _"Wir sehen positive Aussichten für Metalle und im Minensektor allgemein, insbesondere für Hersteller von Spezialmetallen. So wird sich z.B. In den kommenden Jahren die Elektrofahrzeug- und Batteriespeicherbranche von einer Stimulierung staatlicher Regulierung zu einer stärker vom Konsumenten geprägten Industrie wandeln."_ Trevor Steel, CIO und Fondsmanager Baker Steel ist eine auf natürliche Ressourcen spezialisierte Fondsmanagementgesellschaft mit Büros in London und Sydney. Das Unternehmen verfügt über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Rohstoffe, Gold und Edelmetalle. Das Investmentteam von Baker Steel profitiert von einem starken technischen Hintergrund in den Geowissenschaften, dem Bergbau, der Geologie und dem Ingenieurwesen. Neben dem neuen Electrum Fund ist Baker Steel der Anlageverwalter für den preisgekrönten BAKERSTEEL Precious Metals Fund ("Precious Metals Fund"), einen UCITS-Fonds mit Fokus auf Edelmetallaktien (ISIN: LU0357130771). Der Precious Metals Fund wird von Morningstar mit 5 * bewertet und wurde von einer Reihe von Institutionen, darunter Thomson Reuters Lipper Fund Awards mit Preisen ausgezeichnet. Baker Steel verwaltet auch den an der Londoner LSE notierten Baker Steel Resources Trust (BSRT: LN), der vorwiegend in vor dem Börsengang tätige Gesellschaften im Minen- und Rohstoffsektor investiert. Weitere Informationen zum Start des BAKERSTEEL Electrum Fund finden Sie unter www.bakersteelglobalfunds.com [1] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EYKVDXRYKO [2] Dokumenttitel: Fondslaunch: BAKERSTEEL Electrum Fund Emittent/Herausgeber: Baker Steel Capital Managers LLP Schlagwort(e): Finanzen 2019-03-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 785619 2019-03-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=05f7600d9a5a7853ae0517362df576ee&application_id=785619&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2109456dfc54f65302b6ae56e003d436&application_id=785619&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 08, 2019 08:56 ET (13:56 GMT)