Europäischer Markt für strukturierte Wertpapiere kann mit Umsatzsprung aufwarten

Die Börsenumsätze der Anlagezertifikate und Hebelprodukte sind an den europäischen Finanzmärkten zum Ende des vierten Quartals gestiegen. Die Umsätze gingen im Vergleich zum dritten Quartal um 22,0 Prozent auf 27,8 Mrd. Euro nach oben. Im Jahresvergleich bedeutete dies dennoch ein Minus von 4,0 Prozent. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Die Umsätze mit Anlagezertifikaten lagen laut DDV-Angaben an den europäischen Börsen im vierten Quartal bei 10,0 Mrd. Euro. Das entsprach einem Anteil am Gesamtumsatz von 36,0 Prozent. Die Börsenumsätze verbuchten ein Plus von 22,0 Prozent zum Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahresquartal entsprach dies jedoch einem Rückgang von 29,0 Prozent. Die Umsätze mit Hebelprodukten wie Optionsscheinen, Knock-Out-Produkten und Faktor-Zertifikaten beliefen sich im Zeitraum von Oktober bis Dezember auf 17,8 Mrd. Euro. Sie vereinten damit einen Anteil von 64,0 Prozent des Gesamtumsatzes auf sich. Die Börsenumsätze verzeichneten einen Anstieg um 21,0 Prozent zum Vorquartal. Im Jahresvergleich entsprach das einem Plus von 20,0 Prozent, heißt es weiter.

