Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Auf dem Mobile World

Congress (MWC) 2019 hat Huawei offiziell die Lösung Optical

Networking 2.0 (ON2.0) veröffentlicht. Diese Lösung ermöglicht eine

neue Geschwindigkeit nach dem Mooreschen Gesetz der Bandbreite, um

den Nutzen der Glasfaser zu maximieren, eine Neuanlage (vereinfachte

Anlagen), um Kosten zu reduzieren, sowie eine neue intelligente

Betriebsführung und Wartung (Operation and Maintenance/O&M), um in

Richtung Netzwerke für autonomes Fahren voranzuschreiten. Die Lösung

wird die O&M-Kosten konsequent reduzieren und Serviceinnovationen

unterstützen.



Im Zeitalter von 5G entstehen fortlaufend neue 2C-, 2B- und

2H-Services, die die Branche für Kommunikationstechnologie auf eine

neue Entwicklungsstufe voranbringen, aber auch größere

Herausforderungen für Transportnetzwerke darstellen: Im Bereich 2C

erhöhen sich die Einnahmen der Betreiber nicht im gleichen Maße wie

die Datennutzung; im Bereich 2B wird der Marktanteil der Betreiber

von Cloud-Serviceanbietern (CSPs) untergraben; im Bereich 2H ist die

Nutzererfahrung nicht ausreichend, um die Entwicklung neu

entstehender Dienste zu unterstützen, und komplexe Netzwerke erhöhen

die O&M-Netzwerkkosten. Anforderungen an die Bandbreite müssen

zweifellos erfüllt werden. Jedoch kann das bandbreitenorientierte

Modell das Einnahmenwachstum von Betreibern nicht länger unterstützen

und muss in ein erfahrungsorientiertes Modell transformiert werden.



Kevin Huang, CMO der Huawei Transmission & Access Network

Produktreihe, sagte: "Wir müssen den optischen Zugang und optische

Transportnetzwerke straffen, um ein 5G-orientiertes optisches

End-to-End (E2E)-Infrastrukturnetz aufzubauen. Dies wird Betreiber

unterstützen, integrierte optische Netzwerke mit optimalen

pro-Bit-Kosten und zuverlässiger E2E-Servicequalität zu etablieren,

um die Herausforderungen in der Ära 5G zu bewältigen." Vor diesem

Hintergrund veröffentlicht Huawei die Lösung ON2.0, die die

nachfolgend genannten drei Schlüsselwerte bietet.



Neue Geschwindigkeit: Das Mooresche Gesetz der Bandbreite wird die

E2E-Technologie-Innovationen bei Zugangs-, Metro- und Backbone-Netzen

ankurbeln, um die Bandbreite konsequent zu verbessern und den Nutzen

von Glasfaser zu maximieren. Darüber hinaus wird Wi-Fi 6 zur

Beschleunigung des Zugangs von Zuhause genutzt, Flex-PON2.0 zur

nahtlosen Aufrüstung von GPON auf 10G PON, Super 200G zur

Verbesserung der Rate von Single-Carriers und Super C

Band-Technologie zur Maximierung des Potenzials des optischen

Faserspektrums, womit das Mooresche Gesetz in der optischen Domäne

erreicht wird.



Neue Anlage: Optische Netzwerke, einschließlich Zugangs-, Metro-

und Backbone-Netze, werden mittels der E2E-Methode vereinfacht, um

die erforderlichen Betriebsraum-Ressourcen erheblich zu reduzieren.

Auf der Zugangsseite wird ein einheitlicher Zugang über mehrere

Medienarten realisiert, um die Zugangsanlagen zu vereinfachen. Im

Bereich Metro-Netze wird MS-OTN verwendet, um mehrere Arten von

Diensten zu übertragen, was Co-Anlagen vereinfacht, Zugangs- und

Transportnetzwerke verschlankt und One-Hop-Verbindungen möglich

macht. Im Backbone-Bereich wird eine rein optische Querverbindung

genutzt, um 3D-Mesh Backbone-Netze aufzubauen und

Glasfaserverbindungen zu vereinfachen, wodurch ein rein optisches

Traffic-Grooming erreicht wird.



Neue intelligente O&M: Ein digitaler Zwilling wird zusätzlich auf

den physikalischen optischen Netzwerken aufgebaut, indem KI, Big Data

und Cloud-Technologien eingesetzt werden. Dies transformiert O&M von

passiv hin zu proaktiv und die Anlagenkonfiguration von manuell hin

zu automatisch und intelligent, was die Weiterentwicklung von

Netzwerken für autonomes Fahren voranbringen wird. Im Hinblick auf

Szenarien wie Premium-Breitband, Premium-Privatleitung und

Vorhersagen des Netzwerkzustands werden intelligente Technologien

verwendet, um die O&M-Kosten zu verringern und eine optimale

Serviceerfahrung zu gewährleisten.



Mit der ON2.0-Lösung kann Huawei die Betreiber unterstützen, das

"optische Netzwerk als einen Service" zu erreichen und

Transportnetzwerke zu transformieren - von verbindungsorientiert hin

zu erfahrungsorientiert - und so den geschäftlichen Erfolg von

Betreibern fördern.



Gegenwärtig hat Huawei in Zusammenarbeit mit Betreibern auf der

ganzen Welt das innovative ON2.0 eingeführt, um deren geschäftliches

Wachstum zu unterstützen. Huawei hat mit China Mobile bei der

Entwicklung einer Lösung für erstklassige OTN

4K-Video-Liveübertragung kooperiert, um eine herausragende

Videoerfahrung durch den Aufbau von nichtblockierenden Leitungen ohne

Datenpaketverlust bereitzustellen. Huawei hat mit Fastweb in Italien

kooperiert, um eine erstklassige Privatleitungslösung zu

verwirklichen, die die Dauer bis zur Servicebereitstellung von Monate

auf Wochen verkürzt und für eine hohe Verfügbarkeit von 99,999 %

sorgt. Huawei hat außerdem mit einem weiteren europäischen Betreiber

kooperiert, um die Innovationen in eine Premium-Breitbandlösung

anzukurbeln, die Netzwerktopologie-Inferenz beim E2E-Zugang und

präzise Fehlerabgrenzung unterstützt und auf diese Weise Inspektionen

vor Ort um 30 % reduziert.



Kevin Huang sagte: "Die internationale Branche für optische

Netzwerke erlebt gegenwärtig einen bedeutenden Wendepunkt der

Generationen. Huawei wird mit vorgelagerten und nachgelagerten

Partnern zusammenarbeiten, um ein 5G-orientiertes optisches Netzwerk

der nächsten Generation aufzubauen und eine umfassend vernetzte,

intelligente Welt willkommen zu heißen."



