Die Stimmung bleibt auch am letzten Handelstag der Woche trübe. An der Wall Street deuten sich vorbörslich Verluste an. Belastungsfaktor ist diesmal vor allem die Lage in China.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Pfizer, Amazon, Alibaba und T-Mobile US. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.