Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für WPP auf "Buy" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Die großen europäischen Werbeagenturen seien 2018 um knapp 2 Prozent organisch gewachsen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies sei angesichts eines organischen Wachstums von 0,8 Prozent im Jahr 2017 positiv. Im Vergleich zum Zeitraum 2010 bis 2016 mit einem Wachstumsplus von 4 Prozent hinke der Sektor aber immer noch deutlich hinterher./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2019 / 22:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

