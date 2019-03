München (ots) - Moderation: Max Moor



Die geplanten Themen:



Toby Binder / Wir sind in Belfast und reden mit dem deutschen Fotografen Toby Binder, der dort einen neuen Fotoband über Jugendliche gemacht hat, und fragen nach den Auswirkungen eines möglichen Brexit auf die Situation in Nordirland.



Reni Eddo-Lodge / Wir treffen die britische Journalistin Reni Eddo-Lodge in London und sprechen mit ihr über Rassismus und darüber, warum sie nicht mehr mit Weißen über Hautfarbe sprechen möchte.



Neues rechtes Netzwerk / Wir schauen auf die neuen Rechten in Deutschland und deren Netzwerk - mit einem neuen Buch von Christian Fuchs.



Of Fathers and Sons - Kinder des Kalifats / Wir stellen den Dokumentarfilm "Of Fathers and Sons" vor, der am 21. März in die Kinos kommt. Talal Derki hat in Syrien den Alltag des Clans von Rebellenführer Abu Osama begleitet.



Michael Jackson / Er war der unangefochtene König der Popmusik: Jetzt bröckelt der Mythos von Michael Jackson durch erneute Missbrauchsvorwürfe. Wir sprechen mit dem Direktor der Bonner Kunsthalle, Rein Wolfs, über die Diskussion zur aktuellen Michael-Jackson-Rezeption.



