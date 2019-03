Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Das Übernahmeziel der Merck KGaA, Versum Materials, und dessen Wunsch-Fusionspartner Entegris haben ihre Prognose für die erwarteten Synergien erhöht. Versum und Entegris rechnen nun mit fusionsbedingten Einsparungen von 125 Millionen US-Dollar, das sind 50 Millionen mehr als bislang in Aussicht gestellt. Ihr Zusammenschluss in Form eines reinen Aktientauschs werde ein führendes Spezialmaterialunternehmen mit "enormem Wertschöpfungspotenzial" schaffen, teilten die beiden Konzerne mit, die ein Übernahmeangebot von Merck für die Versum Materials Inc abwehren wollen.

Versum wiederholte die Position, dass die unaufgeforderte Barofferte des deutschen DAX-Konzerns von 48 US-Dollar pro Aktie nicht der bessere Vorschlag sei.

"Der angemessene Vergleich ist nicht der zwischen dem Angebot von Merck und dem eigenständigen Wert von Versum, sondern zwischen dem Verkauf an Merck heute auf der Grundlage ihres Vorschlags und der verbleibenden Investition in die fusionierte Entegris-Versum, mit Beteiligung an der signifikanten erwarteten Wertschöpfung", teilte Versum mit.

Merck hatte zu Wochenbeginn entschlossen bekräftigt, eine Übernahme von Versum zu verfolgen. Sein Angebot sei "zweifellos überlegen" und werde vom Markt bereits bevorzugt, so das deutsche Unternehmen.

Das Merck-Angebot bietet eine Prämie von 16 Prozent auf den Aktienkurs von Versum vor der Offerte und von fast 52 Prozent auf den Kurs, ehe die Transaktion mit Entegris angekündigt wurde.

Versum schlossen am Donnerstag bei 48,55 Dollar. Das könnte darauf hindeuten, dass die Anleger möglicherweise auf höhere Gebote setzen.

March 08, 2019

