Wenn der sogenannte "Angriffstrupp" rund um Gruppenführer Dennis als erstes in den Brandort geht, sind die WDR-Kameras dabei. 70 Tage am Stück, 24 Stunden rund um die Uhr - das Produktionsteam von FEUER & FLAMME war erneut zum Dreh bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen.



Durch die an Helmen und Jacken angebrachten Körperkameras - eine besonders hitzebeständige Spezialanfertigung - erleben die WDR-Zuschauer hautnah mit, wie die Feuerwehrmänner Brände löschen, Menschen retten und ihren Alltag auf der Wache leben.



Das kommt bei Feuerwehrleuten und Laien gleichermaßen an: Bereits die erste Staffel, die 2017 im WDR lief, rief einen Hype in den sozialen Netzwerken hervor - und wurde 2018 für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Best Factual Entertainment" nominiert.



Hier entlang zum Trailer: https://youtu.be/quK7fWgFvnU



FEUER & FLAMME - Staffel 1 ist bereits erhältlich auf DVD, Blu-ray und als Video-on-Demand.



Dieser Erfolg soll mit der zweiten Staffel von FEUER & FLAMME fortgesetzt werden: Neben den Körperkameras liefen bei den Einsätzen dieses Mal bis zu 57 Spezialkameras gleichzeitig mit - mehr als doppelt so viele wie in der ersten Staffel. Insgesamt wurden so knapp 2.000 Stunden Material aufgezeichnet, was etwa 78 Tagen entspricht. Das galt es zu sortieren und zu schneiden. Dieser Prozess dauerte knapp acht Monate.



FEUER & FLAMME verzichtet auch in Staffel 2 auf einen Kommentartext. Zu Wort kommen ausschließlich die Feuerwehrmänner während und nach ihren Einsätzen - bekannte und neue Gesichter transportieren ein hochemotionales Bild der Einsätze.



In insgesamt neun Folgen geht die Geschichte der Feuerwehr Gelsenkirchen nun weiter. Gedreht wurde dieses Mal an zwei Wachen - an der bereits bekannten Feuer- und Rettungswache Buer und an der neuen Wache Heßler.



Am 29. März wird die zweite Staffel von FEUER & FLAMME auf DVD und Blu-ray erhältlich sein. Ab 26. März wird die zweite Staffel als Video-on-Demand verfügbar sein.



Hier entlang zum offiziellen WDR-Trailer zur zweiten Staffel: https://youtu.be/-YvM6SKfdE0



Produktinformationen: FEUER & FLAMME - Staffel 2 DVD-/Blu-ray-VÖ: 29. März 2019 VoD-VÖ: 26. März 2019 Produktionsjahr: 2019 Genre: Dokumentationsserie Redaktion: Philipp Bitterling und Hans-Georg Kellner Produktion: SEO Entertainment GmbH im Auftrag des WDR Laufzeit: 9x45 Min. / insgesamt ca. 405 Min. FSK: Infoprogramm Unverbindliche Preisempfehlung: DVD & BD 18,99 Euro Bildformat: 16:9 Tonformat: DD 2.0 Deutsch (DVD) / DTS-HD 2.0 Deutsch (BD) EAN: 4042999129542 (DVD) / 4042999129559 (BD)



Release Company - Label und Digitalvertrieb



Die Release Company - a division of WDR mediagroup GmbH - ist Programmanbieter und Programmvertrieb im Segment Home Entertainment. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der physischen und digitalen Produktvermarktung. Als hauseigenes Label der WDR mediagroup GmbH (WDRmg) besteht das Kerngeschäft im DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR und anderer ARD-Anstalten - seien es die Archivschätze der vergangenen 60 Jahre oder aktuelle Neuproduktionen. Darüber hinaus erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertrieben werden.



