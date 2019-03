Paris (www.fondscheck.de) - Amundi Austria wurde beim Österreichischen Fondspreis 2019 bereits zum sechsten Mal in Folge mit dem "Service Award" ausgezeichnet, so Amundi Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit ist Amundi Austria eine von nur drei Fondsgesellschaften, deren Service-Qualität mit dem Prädikat "herausragend" beurteilt wurde. Insgesamt waren 159 Gesellschaften im Test. ...

