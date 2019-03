HPS Home Power Solutions GmbH stellt all-in-one Energiespeichersystem Picea auf bevorstehenden Fachmessen vor DGAP-News: HPS Home Power Solutions GmbH / Schlagwort(e): Konferenz/Konferenz HPS Home Power Solutions GmbH stellt all-in-one Energiespeichersystem Picea auf bevorstehenden Fachmessen vor 08.03.2019 / 16:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung HPS Home Power Solutions GmbH stellt all-in-one Energiespeichersystem Picea auf bevorstehenden Fachmessen vor Berlin, 08. März 2019 - HPS Home Power Solutions GmbH (HPS), der Berliner Anbieter von Energielösungen für Einfamilienhäuser, der den Wunsch nach unabhängiger Energie erfüllt, gab heute seine Teilnahme an der ISH in Frankfurt und der Hannover Messe bekannt. "Auf der ISH in Frankfurt stellen wir erstmals unsere neue Picea-Generation vor und werden eine Picea-Energiezentrale vor Ort ausstellen. Aus den Ergebnissen der Feldtests haben wir Optimierungen für unsere erste Produktgeneration abgeleitet und freuen uns diese nun einem Interessierten Publikum präsentieren zu können. Im Besonderen unsere Wegbegleiter der ersten Stunde können so die kontinuierliche Entwicklung vom Feldtest zum Serienprodukt miterleben und wir planen, mit der bereits begonnenen Auslieferung, in einem ersten Schritt über 100 Picea-Bestellungen zu bedienen", kommentierte Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer und Gründer der HPS Home Power Solutions GmbH. ISH Frankfurt Datum: 11.-15. März 2019 Ort: Messe Frankfurt HPS-Stand: Halle 10.2, Stand A72 Die ISH ist eine weltweit führende Messe für Wasser und Energie und fokussiert auf zukunftsweisende Themen, wie schonenden Ressourceneinsatz und Erneuerbare Energien. 200.000 Fachbesucher und 2.400 Austeller tauschen sich hier über die neuesten Trends der Branche aus. Mit 64% der Austeller und 40% der Besucher aus dem Ausland ist die ISH international ausgerichtet. Die Messe öffnet Ihre Türen für Besucher am 11. bis 14. März von 09:00-18:00 Uhr und am 15. März von 09:00-17:00 Uhr. Weitere Informationen zum Messeauftritt von HPS finden Sie hier. HANNOVER MESSE Datum: 01.-05. April 2019 Ort: Hannover Messe HPS-Stand: Halle 27, Stand C54 (Gemeinschaftsstand Hydrogen + Fuel Cells + Batteries) Die Hannover Messe ist eine der weltweit wichtigsten Industriemessen für Schlüsseltechnologien und Produkte aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Industrieautomation, IT, Zulieferung, Produktionstechnologien und Dienstleistungen sowie Energie und Mobilitätstechnologien. Etwa 6.500 Aussteller präsentieren vom 01.-05. April 2019 (täglich von 9 bis 18 Uhr) ihre innovativen Ideen einem Publikum von ca. 220.000 Fachbesuchern. Weitere Informationen zum Messeauftritt von HPS finden Sie hier. Über die HPS Home Power Solutions GmbH (HPS): HPS entwickelt und produziert integrierte Systeme zur Speicherung und Nutzung von Sonnenenergie für Ein- und Mehrfamilienhäuser. HPS steht für Sicherheit, Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit in der dezentralen Energieversorgung. Das erste HPS-System Picea ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und Wohnraumbelüftung in einem kompakten Produkt. Auf Basis des eigenen leistungsfähigen Energiemanagements deckt Picea den Bedarf eines Einfamilienhauses an elektrischer Energie vollständig ab. Zusätzlich wird die entstandene Abwärme als Heizwärme dem Haus bereitgestellt und reduziert so die Heizkosten. Im Vergleich zu marktgängigen Batterien bietet Picea hundertfach mehr Speicherkapazität bei doppelt so viel Leistung. Picea ist energieeffizient und liefert zu jeder Jahreszeit Energie. Damit ermöglicht Picea eine vollständige Selbstversorgung und Netzunabhängigkeit. Die an sonnenreichen Tagen mit einer Photovoltaikanlage produzierte Energie kann entweder sofort verwendet werden oder sie wird in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert. Diese Energie ist nachts oder auch in der sonnenarmen Winterzeit wieder abrufbar. Eine Brennstoffzelle des HPS-Systems verwandelt die in Wasserstoff gespeicherte Energie bei Bedarf wieder in elektrische Energie und Wärme. HPS hat seinen Sitz in Berlin. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.homepowersolutions.de Kontakt Unternehmen: HPS Home Power Solutions GmbH Zeyad Abul-Ella, Geschäftsführer Tel.: +49 30 516958 110 E-Mail: zeyad.abul-ella@homepowersolutions.de Kontakt Medienanfragen: MC Services AG Raimund Gabriel, Andreas Riedel Tel.: +49 89 210 228 44 E-Mail: homepowersolutions@mc-services.eu 08.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 785675 08.03.2019 AXC0166 2019-03-08/16:15