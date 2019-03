US-Investor Mark B. Spiegel kritisiert Tesla und Elon Musk seit Jahren. In einem Interview bezeichnet er die Fahrzeuge nun als "gefährlich" und den Aktienkurs als "extrem überbewertet". Was an den Vorwürfen dran ist.

Glaubt man Mark B. Spiegel, hat Elon Musk Tesla vor die Wand gefahren. Die Aktie sei "extrem überbewertet", Musk manipuliere aus seiner Sicht Aktienkurse und sei der "unmoralischste CEO, den ich jemals gesehen habe", der Autopilot "ungetestet", die Fahrzeuge seien "gefährlich". Wann der Aufprall für Tesla kommt, ist laut Spiegel weniger die Frage. Vielmehr geht es darum, wie hart er wird: "Je länger es noch geht, desto schlimmer wird der Absturz." Die Zukunft der Elektromobilität, die gehöre deutschen Autobauern.

All das sagt der US-Investor und Leiter des Hedge-Fonds Stanphyl Capital in einem bemerkenswerten Interview. Dass er durchaus eigene Interessen hat, daraus macht Mark B. Spiegel keinen Hehl. Laut eigener Aussage setzt er seit 2013 auf fallende Tesla-Kurse, seit 2014 sei seine Short-Position auf Tesla auf mehrere Millionen Dollar angewachsen. Mit seiner Kritik erweise er der Öffentlichkeit aber einen Dienst, behauptet er. Was dran ist an seinen Vorwürfen.

1. Die Aktie sei "extrem überbewertet"

Auch wenn der Aktienkurs von Tesla in den letzten Tagen deutlich viel, mit aktuell 244 Euro pro Aktie liegt er deutlich höher als der von VW (146,26 Euro), BMW (71,70 Euro) oder Daimler (49,82) - obwohl alle drei Konzerne hohe Gewinne verbuchen können, im Gegensatz zu Tesla.

"Die Tesla-Aktie ist durchaus überbewertet", sagt Stefan Bratzel. Der Branchenkenner und Leiter des Center of Automotive Management verweist auf Uber, Amazon in den ersten Jahren nach der Gründung und andere Tech-Konzerne, die ebenfalls über sehr hohe Bewertungen verfügten. "All diese Unternehmen verdienen noch nicht das Geld, was etablierte Unternehmen ...

