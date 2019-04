marktEINBLICKE um 12: DAX dreht ins Minus, Tesla-Chef Elon Musk erzielt wichtige Einigung

Nach einem positiven Handelsauftakt drehte der DAX am Montagmittag in die Verlustzone. Allerdings hielten sich die Kursverluste in der ersten deutschen Börsenliga in Grenzen. Die Börsenstimmung bleibt positiv.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.276 MDAX -0,1% 25.944 TecDAX -0,2% 2.902 SDAX -0,1% 11.672 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.483

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Fresenius Medical Care (FMC) (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). In der zweiten Reihe steht Fielmann (WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206) im Fokus, nachdem die Optikerkette ihre jüngsten Zahlen präsentiert hat. Außerdem blicken Anleger auf Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) und die Einigung von Konzernchef Elon Musk und der SEC zu seinen Twitter-Aktivitäten.

