Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler. Die Aktie ist unter Druck und lockt damit Schnäppchenjäger an. Schuld sind Daten aus China. Bei den Verkäufen steht die Telekom im Fokus. In den USA verzögert sich nun die Entscheidung über die Fusion der Tochter T-Mobile US mit dem Wettbewerber Sprint.