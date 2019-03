Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich im Wochenverlauf kontinuierlich nach oben entwickelt, so die Börse Stuttgart.Sei er am Montag bei 165,09 Prozentpunkten in den Handel gestartet, habe er auf Schlusskursbasis täglich bis zum Mittwoch auf 166,19 Prozentpunkte zulegen können. Unterstützt worden sei der Euro-Bund-Future dabei von einem etwas schwächeren leichteren Aktienmarkt im Wochenverlauf. Am Donnerstagmittag schließlich habe sich der Euro Bund Future rund um die Marke von 166,20 Prozentpunkten bewegt. ...

