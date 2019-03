In der Ausgabe 5/2019 der AKTIONÄR Turnaround-Formel TFA ist folgender Text erschienen: Amokläufe an Schulen nehmen leider seit Jahrzehnten zu - insbesondere in den USA. Jüngst wurde daher eine Milliarde Dollar bewilligt, um die Schulgebäude sicherer zu machen. Lösungen liefert Napco Security Technologies: einerseits elektronische Zugangskontrollen, aber auch für den Notfall eine direkte Alarmierung des gesamten Gebäudes. Ein Riesenmarkt: Alleine in den USA gibt es 10.000 Unis und 100.000 Schulen. 50 Prozent der Umsätze werden mit solchen Projekten der öffentlichen Hand erzielt und 50 Prozent mit dem privaten Sektor. Und das Geschäft mit Smart Home, Videoüberwachung und Feuersicherheit boomt. Im abgelaufenen Quartal stieg der Umsatz um 18 Prozent auf 25 Millionen Euro. Davon sind bereits vier Millionen sichere, wiederkehrende Service-Umsätze. Napco ist hochprofitabel: Das EBITDA legte um 135 Prozent auf 3,8 Millionen US-Dollar zu. Nicht günstig, doch stimmige Wachstumsstory und spannender TFA-Chart, der zwar kurzfristig etwas überhitzt ist, doch auf lange Sicht noch viel Performance verspricht. Hot List!

Den vollständigen Artikel lesen ...