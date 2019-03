Kennen sie den Witz: "Wo sehen Frauen am besten aus? Auf alten Fotos." Oder diesen: "Schliesse deine Frau und deinen Hund in den Kofferraum ein. Warte 15 Minuten und mach den Kofferraum wieder auf. Wer freut sich?" Der Brüller. Ich liebe Witze, Comedy, Karnevalsshows, Schnitzelbänke an der Fasnacht (wie sie in der Schweiz heissen), und Frauenwitze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...