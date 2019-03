Baden-Baden (ots) - Freitag, 08. März 2019 (Woche 10)/08.03.2019



ab 03.00 h: Programmverschiebung und -änderung!



03.00 (VPS 02.59) Demokratie-Forum Hambacher Schloss Die entfesselte Gesellschaft - Wie Hate Speech und Fake News die Demokratie vergiften



Moderation Michel Friedman



Gäste: Ulrich Jörges, Stern-Kolumnist Christian Schertz, Anwalt für Medienrecht Werner Josef Patzelt, Politikwissenschaftler



04.40 (VPS 03.00) BW+RP: Kölner Treff Erstsendung: 08.03.2019 in WDR



04.45 SR: das saarlandwetter (WH)



04.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH)



05.20 SR: aktueller bericht



Dienstag, 12. März 2019 (Woche 11)/08.03.2019



18.15 h: Für BW+RP nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!



18.15 (VPS 18.14) RP: SWR extra: Der Fall Susanna vor Gericht



Für RP von 18.15 h bis 18.45 h geändertes Programm beachten!



18.30 RP: natürlich! Natur und Umwelt im Südwesten Erstsendung: 27.02.2018 in SWR



18.45 RP: Landesschau Rheinland-Pfalz



Samstag, 16. März 2019 (Woche 12)/08.03.2019



09.15h: Sendung ist nun für das gemeinsame Programm!



09.15 Heiter bis tödlich - Fuchs und Gans Wenn Stefan 2 x klingelt Fernsehserie Deutschland 2012 Erstsendung: 24.01.2013 in Das Erste Autor: Sascha Bigler und Axel Götz



Rollen und Darsteller:



Ebsi Eisele____Marcus Morlinghaus Evelyn Ackermann____Tina Engel Siegfred Wenz____Jockel Tschiersch Sybille Latzel____Caroline Ebner Manne Meerkat____Oscar Ortega Sánchez Theo Krakowski____Michael Trischan Kai Keller____Dirc Simpson Minnie Kowlowski____Mirjam Heimann Pizzakurier____Max Felder Briefträger____Peter Cieslinski und andere Folge 16/16



Sonntag, 24. März 2019 (Woche 13)/08.03.2019



09.15 h: Geänderten Beitrag beachten!



09.15 (VPS 09.14) Deutschland, deine Künstler Herbert Grönemeyer Erstsendung: 10.04.2016 in Das Erste



Grönemeyer-Songs sind oft Hymnen, ernsthaft und authentisch, und wurden zu Markenzeichen deutscher Musikkultur. Der Komponist, Rockpoet und Sänger hat mehr als 13 Millionen Platten verkauft und auch sein neues, 14. Album "Dauernd Jetzt" belegte gleich Platz eins der Charts, wie fast alle seine Alben seit 30 Jahren.



Seine Lieder - wechselnd zwischen leidenschaftlicher Lebensfreude und nachdenklicher Melancholie - sind generationsübergreifend Lebensbegleiter seiner Fans geworden. Der beliebteste deutsche Musiker wurde am 12. April 2016 60 Jahre alt. Aus diesem Anlass beleuchtete die Dokumentation in der ARD-Reihe "Deutschland, deine Künstler" das Leben des Superstars.



Im Film gibt Herbert Grönemeyer Einblicke in sein Alltags- und Arbeitsleben in London und Berlin, seine Jugendtage in Bochum und seine Entwicklung als Komponist und Lyriker. In das aktuelle Porträt eingebettet sind intime Backstage-Situationen und bewegende Beobachtungen seiner Tourneeauftritte vor gigantischen Publikumskulissen.



Der Film dokumentiert auch sein politisches Engagement, seine Arbeit als Schauspieler und seine Unterstützung junger Musiker mit seinem Plattenlabel "Grönland", außerdem seine Arbeit als Komponist für Hollywood-Filme wie "The American" und "The Most Wanted Man". So entsteht ein vielschichtiges Porträt des feinsinnigen wie humorvollen Menschen und Musikers.



Mittwoch, 10. April 2019 (Woche 15)/08.03.2019



05.50 h: Erstendedatum ist gestrichen worden. (Schnittfassung)



05.50 BW+RP: Reisetipp Südwest



Die Wutachschlucht - Wandern in der Wildnis



Mittwoch, 17. April 2019 (Woche 16)/08.03.2019



Tagestipp



11.00 Eröffnung Bundesgartenschau Heilbronn



Moderation: Michael Antwerpes



Die Bundesgartenschau in Heilbronn öffnet ihre Pforten. Die SWR Moderatoren Michael Antwerpes und Kristin Haub sind live dabei und berichten, was die Besucher der Gartenausstellung erwartet. Sie blicken hinter die Kulissen, und SWR Gartenexperte Volker Kugel gibt nützliche Tipps. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Festrede halten. Das Württembergischen Kammerorchester Heilbronn begleitet die feierliche Eröffnung musikalisch.



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2