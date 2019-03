FRANKFURT (Dow Jones)--Metro ist nun auch in Myanmar vertreten. Der Lebensmittelgroßhändler bietet ab sofort in dem südostasiatischen Land Online-Bestell- und Lieferdienste für lokale gewerbliche Kunden im schnell wachsenden Gaststätten- und Tourismussektor an, wie die Metro AG mitteilte.

Im Gegensatz zu anderen Ländern betreibt Metro in Myanmar keine Großhandelsmärkte, sondern ein Lagerhaus in der Sonderwirtschaftszone Thilawa vor den Toren der Stadt Yangon. Dort werden die eintreffenden Waren unter Einhaltung strenger Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards empfangen, gelagert, verarbeitet und für die Auslieferung an die Kunden verpackt. Bestellt werden kann Online über die Webseite und eine mobile App. Die Belieferung erfolgt durch eine Flotte klimatisierter Lkw. Das Sortiment umfaßt mehr als 2.000 Food- und Nonfood-Produkte. Laut Unternehmen ist das Food-Service-Distribution-Geschäfts (FSD) in Myanmar mit rund 300 Kunden gestartet.

