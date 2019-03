VW-Betriebsratschef Osterloh wirft der Konzernführung schwere Fehler vor. Das "mangelhafte Management" habe den Autokonzern Milliarden gekostet.

Nach der Kritik von Volkswagen-Miteigner Wolfgang Porsche an der Macht des Betriebsrats beim Wolfsburger Autobauer geht die Arbeitnehmervertretung zum Gegenangriff über. Betriebsratschef Bernd Osterloh warf dem Management in einem Interview am Freitag schwere Fehler vor und forderte personelle Konsequenzen.

"Es kann nicht sein, dass hier Milliarden versenkt werden und das bleibt ohne Folgen", sagte Osterloh der "Braunschweiger Zeitung". Allein das "mangelhafte Management" des neuen Abgastestverfahrens WLTP habe den Konzern im vergangenen Jahr "mindestens eine Milliarde Euro" gekostet.

Osterloh reagierte damit auf Äußerungen von Wolfgang Porsche. Der 75-Jährige Aufsichtsrat hatte dem Betriebsrat am Rande des Genfer Autosalons eine Mitverantwortung für verkrustete Strukturen bei Volkswagen und der Tochter Audi gegeben. VW müsse flexibler und produktiver werden, um gegen die Konkurrenz aus China bestehen zu können.

Der Betriebsratschef verwahrte sich gegen den Vorwurf, den Umbau des Unternehmens ...

