DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 08.03.2019 / 18:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32,17 EUR 2895,30 EUR 32,18 EUR 3218,00 EUR 32,18 EUR 804,50 EUR 32,18 EUR 6436,00 EUR 32,19 EUR 804,75 EUR 32,19 EUR 3219,00 EUR 32,2 EUR 5699,40 EUR 32,19 EUR 27071,79 EUR 32,19 EUR 2414,25 EUR 32,2 EUR 4025,00 EUR 32,2 EUR 8533,00 EUR 32,2 EUR 5280,80 EUR 32,2 EUR 1384,60 EUR 32,2 EUR 354,20 EUR 32,2 EUR 1030,40 EUR 32,2 EUR 1771,00 EUR 32,2 EUR 24761,80 EUR 32,18 EUR 8527,70 EUR 32,19 EUR 3219,00 EUR 32,19 EUR 933,51 EUR 32,19 EUR 2027,97 EUR 32,2 EUR 14232,40 EUR 32,2 EUR 2382,80 EUR 32,17 EUR 3217,00 EUR 32,17 EUR 3217,00 EUR 32,17 EUR 2830,96 EUR 32,17 EUR 965,10 EUR 32,17 EUR 7785,14 EUR 32,18 EUR 1609,00 EUR 32,18 EUR 2864,02 EUR 32,19 EUR 7564,65 EUR 32,27 EUR 839,02 EUR 32,27 EUR 29978,83 EUR 32,27 EUR 10649,10 EUR 32,28 EUR 32,28 EUR 32,35 EUR 3234,00 EUR 32,35 EUR 3235,00 EUR 32,35 EUR 3235,00 EUR 32,35 EUR 3235,00 EUR 32,4 EUR 874,80 EUR 32,45 EUR 3245,00 EUR 32,5 EUR 877,50 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 682,50 EUR 32,49 EUR 3249,00 EUR 32,5 EUR 2860,00 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 3510,00 EUR 32,5 EUR 3705,00 EUR 32,5 EUR 8970,00 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 3185,00 EUR 32,46 EUR 3246,00 EUR 32,48 EUR 10426,08 EUR 32,48 EUR 16922,08 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 5330,00 EUR 32,5 EUR 13585,00 EUR 32,5 EUR 1202,50 EUR 32,5 EUR 3250,00 EUR 32,5 EUR 1170,00 EUR 32,5 EUR 1072,50 EUR 32,49 EUR 3249,00 EUR 32,49 EUR 5490,81 EUR 32,49 EUR 3378,96 EUR 32,49 EUR 3703,86 EUR 32,49 EUR 3249,00 EUR 32,47 EUR 3019,71 EUR 32,47 EUR 1948,20 EUR 32,48 EUR 97,44 EUR 32,47 EUR 876,69 EUR 32,45 EUR 3245,00 EUR 32,45 EUR 1070,85 EUR 32,45 EUR 11389,95 EUR 32,46 EUR 3246,00 EUR 32,46 EUR 3505,68 EUR 32,46 EUR 1201,02 EUR 32,46 EUR 3505,68 EUR 32,46 EUR 2596,80 EUR 32,46 EUR 5420,82 EUR 32,44 EUR 194,64 EUR 32,43 EUR 9826,29 EUR 32,43 EUR 6583,29 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 32,3342 EUR 395930,9200 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-05; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS MIC: CHIX 08.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Tamara-Danz-Straße 1 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49485 08.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0198 2019-03-08/18:05