FRANKFURT (Dow Jones)--Die Sorgen um die Konjunktur haben am Freitag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt belastet. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 11.458 Punkte. Damit schloss er allerdings sowohl über dem Tagestief als auch über der Eröffnung. "Der Verkaufsdruck hat schon wieder nachgelassen", so ein Marktteilnehmer.

Die Tiefststände markierten die Kurse im Anschluss an einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Bereits im Vorfeld hatten trübe deutsche Auftragseingänge und schwache chinesische Konjunkturdaten auf die Stimmung gedrückt, genauso wie der pessimistischere Konjunkturausblick der Europäischen Zentralbank vom Vortag.

Aber es gab auch optimistische Stimmen: Zwar würden die Wachstumsprognosen nach unten revidiert, sagte Helaba-Analyst Markus Reinwand. Am Aktienmarkt hätten die Anleger aber schon im Dezember kapituliert. Nun nehme der DAX bereits den nächsten Aufschwung vorweg. "Schließlich laufen Aktien der Konjunktur rund ein halbes Jahr voraus", so der Analyst.

Massiver Druck auf Autobranche

Unter Druck standen die Autoaktien. Zu den Konjunktursorgen kamen neue Ängste vor "Strafzöllen." Bei den Verhandlungen mit den USA gebe es nicht die erhofften Fortschritte. Speziell Europa könne nun in den Fokus von US-Strafen geraten, nachdem EU-Handelskommissarin Malmström am Vorabend unterstrichen hatte, es gebe keine Spielräume, auch Agrarprodukte in die Verhandlungen mit den USA aufzunehmen.

Dies könnte den harten Kurs von US-Präsident Trump gegen deutsche Autowerte unterstützen, lautete die Befürchtung. Denn das Agrarthema sei ein Kernanliegen von Trump. VW fielen um 1,9 Prozent, BMW um 1,3 und Daimler um 0,7 Prozent. Bei den Zulieferern verloren Continental 1,8 Prozent und Schaeffler 1,5 Prozent.

Immobilien-Aktien sehr fest - Wirecard erholt

Dem negativen Trend entziehen konnten sich ausgewählte konjunkturresistente und zinsreagible Aktien. Am Anleihenmarkt fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zeitweise auf 0,05 Prozent. Das stützte vor allem diele zinssensiblen Immobilien-Aktien. Im DAX setzten Vonovia ihre Erholung mit einem Plus von 2,5 Prozent fort. Im MDAX stiegen LEG Immobilien um 2,8 Prozent und Deutsche Wohnen um 1,7 Prozent.

Daneben stiegen Wirecard um 5,3 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Tweet von Markus Braun: Der Wirecard-Chef twitterte, er sei überzeugt, dass sich der Markt schon bald wieder auf die operative Entwicklung konzentriere. Weiter hieß es am Markt, die Anwaltskanzlei Rajah and Tann rechne schon bald mit einem Abschluss der Untersuchungen zu den angeblichen Unregelmäßigkeiten in Singapur.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 84,5 (Vortag: 102,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 3,81) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.457,84 -0,52% +8,51% DAX-Future 11.456,00 -0,47% +8,35% XDAX 11.457,13 -0,34% +8,28% MDAX 24.300,16 -0,57% +12,56% TecDAX 2.626,86 +0,08% +7,21% SDAX 10.653,97 -0,91% +12,04% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,40% -12 ===

